ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ₹2200 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office saving scheme: ಭಾರತದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2200 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 60 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಧಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.6.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ 100 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯು 60 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯು 60 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2200 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 1,57,004 ರೂ.ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾದ 1,32,000 ರೂ.ಗಳು ಮತ್ತು 25,004 ರೂ.ಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)
