ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ₹3500 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 60 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಖಾತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು 12 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 15, 2025, 03:49 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ರೂ.ನಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.6.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 60 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ

Post Office RD Scheme: ಆರ್‌ಡಿ ಅಂದರೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತೆ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್'ನ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ: ಖಾತೆದಾರರು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಯಮ

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಖಾತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು 12 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 50 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನ ನೀವು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 60 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3500 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ನೀವು ಒಟ್ಟು 2,49,776 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ 2,10,000 ರೂ.ಗಳು ಮತ್ತು 39,776 ರೂ.ಗಳ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

