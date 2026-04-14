ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹3,600 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 60 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office RD calculator: ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್ಡಿ (ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ) ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹3,600 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ 60 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆ
ಇದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ₹10ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.6.70ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳುಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಯನ್ನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವು ಖಾತೆಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
₹3,600 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಂದಿನ 60 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ₹3,600 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹40,916.98 ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹216,000 ಠೇವಣಿ ಸೇರಿದೆ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹256,916.98 ನಿಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಅಕಾಲಿಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಿಯಮಗಳು
ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಖಾತೆಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಖಾತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)