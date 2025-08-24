ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5000 SIPನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ!!

Mutual fund SIP: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಖಾತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು SIP ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. SIPನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ SIPನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂ. SIP ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು SIPನಲ್ಲಿ compounding ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೂ ನೀವು SIP ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
12% ರಿಟರ್ನ್ ಪಡೆದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಧಿ?
ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆದರೆ, 5000 ರೂ.ಗಳ SIPಯಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 23.79 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಶೇ.12ರ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14.79 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
15% ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ?
ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆದರೆ, 5,000 ರೂ.ಗಳ SIPಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 30.81 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಾಜು 21.81 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ SIP ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ
SIPನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. SIPನಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)