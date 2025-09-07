English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ PPF ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹50,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?

PPF Interest Rate: ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು 5-5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 7, 2025, 12:34 PM IST
  • ಪಿಪಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. & ಗರಿಷ್ಠ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon10
numerology
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ.. ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌!
camera icon9
Green Coconut Price Hike
ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ.. ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌!
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್‌ 5 ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶಗಳು..! ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
camera icon6
Foreign Tourism
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್‌ 5 ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶಗಳು..! ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಈ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು... ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
camera icon6
Trisha
ಈ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು... ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ PPF ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹50,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office PPF Scheme: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತ(Lumpsum)ದ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ 50 ರೂ.ಗಳ ಕಂತು ಮಾಡಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಾರುಗಳು ₹1.56 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅಗ್ಗ: ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಥಾರ್, ಬೊಲೆರೊ ಮೇಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ!!

ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ

ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಲಾ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 50,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 13,56,070 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ 7,50,000 ರೂ. ಮತ್ತು 6,06,070 ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ! 3 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ..

ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ  

ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ನಂತರ ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Post Office PPF SchemePPFPPF interest ratePPF CalculatorPublic Provident Fund

Trending News