ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ PPF ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹50,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Post Office PPF Scheme: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತ(Lumpsum)ದ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ 50 ರೂ.ಗಳ ಕಂತು ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ
ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಲಾ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 50,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 13,56,070 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ 7,50,000 ರೂ. ಮತ್ತು 6,06,070 ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ
ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ನಂತರ ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)