BOB FD Scheme: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹5,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹2,07,389 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Bank of Baroda FD Scheme: ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ 5 ವರ್ಷಗಳ FD (ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ) ಯೋಜನೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. FDಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹5,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹2,07,389ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗೆ 6.30% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಎಫ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ 6.30% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಲಾಭವು ₹1,83,450 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹6,83,450 ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸೀನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್
ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೇ.6.90ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 2,03,921 ರೂ.ಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಒಟ್ಟು 7,03,921 ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು 2,07,389 ರೂ.ಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 7,07,389 ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)