English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
BOB FD Scheme: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹5,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹2,07,389 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

BOB 5 Lakh FD Scheme: ನೀವು ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ & ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸಿದರೆ FDಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.  ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ... 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 17, 2026, 03:43 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಗೆ 6.30% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ಸಿಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

Bank of Baroda FD Scheme: ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ 5 ವರ್ಷಗಳ FD (ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ) ಯೋಜನೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. FDಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹5,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹2,07,389ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...  

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ  

ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಗೆ 6.30% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಎಫ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ 6.30% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಲಾಭವು ₹1,83,450 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹6,83,450 ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಸೀನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್‌ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 

ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೇ.6.90ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 2,03,921 ರೂ.ಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಒಟ್ಟು 7,03,921 ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು 2,07,389 ರೂ.ಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 7,07,389 ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bank of BarodaBank FDBank of Baroda 5 year fdBank of Baroda 5 year fd interest rateBank of Baroda FD calculator

Trending News