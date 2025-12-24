ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹8,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹3,28,000 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Post office scss calculator: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಯೋಜನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶೇ.8.2ರಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಅಥವಾ ₹1,000ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ ₹30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಖಾತೆಯಡಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೂಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು. ನಂತರ ಖಾತೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರವು ವಾರ್ಷಿಕ 8.20% ಆಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2023ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಿಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲ ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಏಕ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಖಾತೆದಾರರು ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ Multiple withdrawalsಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
₹8,00,000 ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿಗೆ ₹3,28,000 ಬಡ್ಡಿ
ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (SCS) ₹800,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಾಗ, 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ₹328,000 ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹1128,000 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ₹16,400 ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಯಾರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು?
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ NRIಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು (HUFಗಳು) ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ...
60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
* ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ, 55 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದರೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.
* 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ ನಿವೃತ್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
* ಈ ನಿಯಮಗಳು ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)