ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ₹2026 SIP ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ₹43,58,153 ಸಿಗುತ್ತೆ

SIP investment calculator: ಹಣದಿಂದ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು... ಹಣ ದುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ SIP ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. SIPಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದ ಆದಾಯವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು SIP investment calculator ಬಳಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರಾಸರಿ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಡೆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ.
SIP ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
SIP ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ SIP ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು SIP ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಡಿವಾಣ? ಕೊನೆಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ
ಪ್ರತಿ SIP ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ದಿನದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ NAV (ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೂಡಿಕೆ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ(Power of compounding) ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
SIP ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ₹43,58,153 ಸಿಗುತ್ತದೆ
77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಶೇ.12ರಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನೀವು 2026ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 26 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ ₹43,58,153 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 26 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹6,32,112 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ₹37,26,041 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ.. EPFO ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 46,000! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)