ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೆ 2030 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ವಾತಾವರಣವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಇಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡುವುದಾದರೆ ...
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗಳಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಏರಿಕೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2000 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ (CAGR) 14 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಈ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅಂದರೆ 2013, 2015 ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಗೊತ್ತಾ!!
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ :
2000 ದಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 4,400 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ 1.25 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು 2000 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 25% ರಿಂದ 35% ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಲೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
2030 ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು? :
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು 2,50,000 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 710 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ
ಗಮನಿಸಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವರದಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee news Kannada ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.