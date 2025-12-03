₹10 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಈ 3 ನೋಟುಗಳಿದ್ರೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ: ಈ ರೀತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ

10 Rs Old Note
: ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ಸಹ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೂ ಸಹ ಮನೆಯ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ 10 ರೂ. ನೋಟನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ 10 ರೂ. ನೋಟಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 786 ಬರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಫೋಟೋವನ್ನ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಿರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಲೋಗೋವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನೋಟು 10 ಸಂಖ್ಯೆ, ಆರೋಹಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಕ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನಾರ್ಕ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಟಿನ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಂದು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಮಾದರಿಗಳು ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ನೋಟನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ನೋಟುಗಳನ್ನ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೋಟುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು?
* ನೋಟುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀವು Quikr ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು .
* ನಂತರ ನೋಟಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
* ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವತಃ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.
* ನಂತರ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲವು ಬಾರಿ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಣವೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು.