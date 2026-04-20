  ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ!

ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ!

ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಖರ್ಚು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನಿಧಿಯ ಕೊರತೆ. ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಬರಲು, ಖರ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಬಜೆಟ್ ಯೋಜನೆ, ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 20, 2026, 01:48 PM IST
  • ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಖರ್ಚು & ಸುಲಭ ಸಾಲವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
  • ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತವೆ

ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು!.. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಯಾವ ಕಲರ್‌?
19 ವರ್ಷಗಳ IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ.. ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಲು ಆಗದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ RR
ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಕಿರುತೆರೆ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ!.. ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಕಪಲ್ಸ್
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ!

Financial Planning Tips: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಾವತಿ (Minimum Due)ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು Buy Now, Pay Later (BNPL)ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜೀವನಶೈಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ನಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸಾಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ 3–6 ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲದಲ್ಲಿರುವವರು ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಾಲ ಪುನರ್ರಚನೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರೋದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಲಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಅವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಸಹ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Employee debtFinancial Planning Tipshow to avoid debtpersonal finance managementdebt management strategies

