ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ 100 ರೂ. ನೋಟು ಇದ್ದರೆ ಬದಲಿಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ

ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂತಹ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 26, 2025, 11:57 AM IST
  • 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು?
  • 786 ಸಂಖ್ಯೆ ಏಕೆ ತುಂಬಾ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ?
  • ಮನೆಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ?

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ 100 ರೂ. ನೋಟು ಇದ್ದರೆ ಬದಲಿಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ

ನೀವು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್  ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.  ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ ವಿಶೇಷ 100 ರೂ. ನೋಟು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂತಹ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? : 
100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಲುಪಲು ಅದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ  100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ  ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ 786 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದ ಚಿತ್ರವೂ ಇರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹಣ ನಿಂತೇ ಹೋಗುವುದು ! ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

786 ಸಂಖ್ಯೆ ಏಕೆ ತುಂಬಾ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ? : 
ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು, 786 ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶುಭ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.  ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ನಂಬರಿನ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. 786 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಹ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಂತಹ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮೂರು ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ಮನೆಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ?: 
ನೀವು ನೋಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು OLX ನಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, ನೋಟಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಫೋಟೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆಸಕ್ತ ಖರೀದಿದಾರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ: ಈ ಲೇಖನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.  ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

