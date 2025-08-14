Income Tax Rules :ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ನೋಟೀಸ್ ಬರುವುದು !

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ನಿಯಮವಿದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವೂ ಅವರಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇದೆಯೇ? :
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಡಲು ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಆದಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆದಾಯದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ 'ಸುರಕ್ಷಿತ'? :
ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) 1994 ರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಬಿಡಿಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ: 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ.
ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ: 250 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ.
ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯ: 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆ: ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು (100 ಗ್ರಾಂ + 500 ಗ್ರಾಂ + 250 ಗ್ರಾಂ) = 850 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿಯವರೆಗಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾರಾದರೂ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿನ್ನದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾರೀ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು, ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ:
1. ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾದ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.
2. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ವಿಭಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ.
3. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಉಡುಗೊರೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಕಾನೂನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ನಿಯಮಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆಯೇ? :
CBDT ನೀಡುವ 500/250/100 ಗ್ರಾಂ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂನ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪುರಾವೆ ಬಹುತೇಕ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.