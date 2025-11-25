ಇದೊಂದು ನೋಟು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು ! ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅನೇಕ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 25, 2025, 03:27 PM IST
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ , ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.   ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅನೇಕ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವಂಚಕರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಕಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ನಿಯಮಗಳು , ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ .

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 19 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : ರಜಾ ದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳ  ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣವಾಗಿ ನೋಡದೆ , ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 10, 20, ಅಥವಾ 50 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಸಹ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳಬಹುದು .

ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಹಳೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಪರೂಪದ ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ , ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹವ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದೆ .

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ: ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಪ್ರಕಟ

2 ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಲವು  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಈ ಅಪರೂಪದ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು :

*ನೋಟಿನ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 786 ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು . ಅನೇಕ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
*ನೋಟು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು.​
*ಈ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹಿ ಇರಬೇಕು .
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ .

*ಮೊದಲು, ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ .
*ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ .
*ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ , ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ .
*ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ನೋಟಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ . ಇದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
*ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
*ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಸಕ್ತ ಖರೀದಿದಾರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ . ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನೋಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು .

ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ , ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ( RBI) ತನ್ನ ಹೆಸರು/ ಲೋಗೋವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಳೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆನ್‌ಲೈನ್ / ಆಫ್‌ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ/ ಕಮಿಷನ್ /ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ / ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ RBI ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. 

(ಸೂಚನೆ : ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ)

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

