ಇದೊಂದು ನೋಟು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು ! ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ , ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅನೇಕ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವಂಚಕರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಕಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ನಿಯಮಗಳು , ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ .
ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣವಾಗಿ ನೋಡದೆ , ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 10, 20, ಅಥವಾ 50 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಸಹ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳಬಹುದು .
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಹಳೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಪರೂಪದ ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ , ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹವ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದೆ .
2 ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು :
*ನೋಟಿನ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 786 ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು . ಅನೇಕ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
*ನೋಟು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
*ಈ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹಿ ಇರಬೇಕು .
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ .
*ಮೊದಲು, ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ .
*ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ .
*ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ , ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ .
*ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ನೋಟಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ . ಇದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
*ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
*ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಸಕ್ತ ಖರೀದಿದಾರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ . ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನೋಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು .
ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ , ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ( RBI) ತನ್ನ ಹೆಸರು/ ಲೋಗೋವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಳೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ / ಆಫ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ/ ಕಮಿಷನ್ /ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ / ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ RBI ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ)