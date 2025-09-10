English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Post Office: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 10, 2025, 03:07 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೆ
  • ಸುರಕ್ಷಿತ & ಉತ್ತಮ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 115 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತದೆ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Post Office Saving Schemes

: ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 115 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಆ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು 10,00,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 7.5% ಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ 75,000 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ 75,000 ರೂ.ವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ 10,00,000 ರೂ.ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ 10,75,000 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀವು ಆ 10,75,000 ರೂ. ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 115 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 9 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 7 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು 20,00,000 ರೂ. ಅಂದರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯವಲ್ಲ: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಈ 5 ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ KVP ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಖಾತೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿರಲ್ಲ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯು ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್‌ ಇದ್ದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ... ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈ ದಿನದಂದು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ!

