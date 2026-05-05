ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ PPF ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ತಾಳ್ಮೆಯ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ.
PPF return calculation: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿತ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ₹1,50,000ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, 15 ವರ್ಷಗಳ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ.7.1ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ದರವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಖಾತೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹1,50,000ಅನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹22,50,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 5ರೊಳಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. 7.1% ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರನಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹40,68,209ರಷ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹18,18,209 ಶುದ್ಧ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು EEE (Exempt-Exempt-Exempt) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ₹500 ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ಅದನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)