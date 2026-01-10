ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹12 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ

Post Office RD Scheme
: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆ..?: ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ 100 ರೂ.ನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಡ್ಡಿ ದರ - ಅವಧಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.6.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು. ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ..?: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಲು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ನೋಡಿ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.44 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಉಳಿದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಮಿನಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)