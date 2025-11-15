ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹3,50,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹1,57,162 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

Post Office NSC: ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) 8ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹350,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ₹157,162 ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮೂವರು ವಯಸ್ಕರು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸಹ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳು ಶೇ.7.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ₹1,000 ಆಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ₹100ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಠೇವಣಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಠೇವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
NSC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹350,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶೇ.7.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ₹157,162 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹507,162 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)