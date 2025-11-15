English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹3,50,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹1,57,162 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹3,50,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹1,57,162 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮೂವರು ವಯಸ್ಕರು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸಹ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 15, 2025, 05:34 PM IST
  • ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ತೆರೆಯಬಹುದು
  • ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹3,50,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹1,57,162 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

Post Office NSC: ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) 8ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹350,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ₹157,162 ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬದಲಾವಣೆ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮೂವರು ವಯಸ್ಕರು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸಹ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳು ಶೇ.7.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ₹1,000 ಆಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ₹100ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಠೇವಣಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಠೇವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..

NSC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹350,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶೇ.7.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ₹157,162 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹507,162 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

