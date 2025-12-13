ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಿವು...

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದು, ನೌಕರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆತ/ಅವಳು ಈ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಈ ಅರ್ಹತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
  • ವ್ಯಾಲಿಡ್‌ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಪ್ಪು
  • ಇಂತಹ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

Gratuity rules: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೌಕರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆತ/ಅವಳು ಈ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಅರ್ಹತಾ ಅವಧಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1972ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ವ್ಯಾಲಿಡ್‌ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಅಂತಹ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಖ್ಯಾತಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಯನ್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ರದ್ದತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗ, ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ, ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟದ ಮೊತ್ತವು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಆಂತರಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾದ ನಂತರವೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಲ್ಲ.

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಹಕ್ಕಿನ ಅರ್ಹತೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನೈತಿಕತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹ, ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೇವಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.

