English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ EMI ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಆಗಬಹುದು! ಹುಷಾರಾಗಿರಿ..!

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಲದ ಚುಕ್ತಾದರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುವ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 17, 2025, 03:53 PM IST
  • ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು RBI ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
  • ವಕೀಲರು ಈ ನೀತಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ,
  • ಏಕೆಂದರೆ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.

Trending Photos

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
camera icon4
Smart TV
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
camera icon6
Top 10 gold mines in India
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ
camera icon7
Gold price
ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
camera icon14
Zeenat Aman husband
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
ನಿಮ್ಮ EMI ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಆಗಬಹುದು! ಹುಷಾರಾಗಿರಿ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು EMI ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಾಲಗಳ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ನೂತನ ನೀತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, EMI ತಪ್ಪಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ (RBI) ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, EMI ತಪ್ಪಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಆಗಬಹುದು.

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು RBI ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಕೀಲರು ಈ ನೀತಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.

ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಫೋನ್-ಲಾಕಿಂಗ್ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ RBI ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಲದ ಚುಕ್ತಾದರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುವ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. RBI ಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.

About the Author
Phone EMIRBITECH NEWSRBI latestlatest mobiles

Trending News