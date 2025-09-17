ನಿಮ್ಮ EMI ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಆಗಬಹುದು! ಹುಷಾರಾಗಿರಿ..!

ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು EMI ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಾಲಗಳ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ನೂತನ ನೀತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, EMI ತಪ್ಪಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, EMI ತಪ್ಪಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಆಗಬಹುದು.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು RBI ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಕೀಲರು ಈ ನೀತಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಫೋನ್-ಲಾಕಿಂಗ್ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ RBI ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಲದ ಚುಕ್ತಾದರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುವ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. RBI ಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.