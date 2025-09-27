ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 FD ತೆರೆದ್ರೆ 24 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Post Office Schemes: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ.1.00ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, 24 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ನೌಕಕರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು
1-5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು (FDs) TDs (ಸಮಯ ಠೇವಣಿಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ TD ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳಂತೆ, TDಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷಗಳು, 3 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ TD ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ 1 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ 6.9 ಪ್ರತಿಶತ, 2 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ 7.0 ಪ್ರತಿಶತ, 3 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ 7.1 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ TD ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ₹1,000 ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್..! ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ, ದರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಇದೇ ನೋಡಿ..!
₹1,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ TD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 24 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಗಳ TDಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ಒಟ್ಟು 1,14,888 ರೂ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ 1,00,000 ರೂ. ಮತ್ತು 14,888 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ TD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಳಿತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)