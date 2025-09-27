English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 FD ತೆರೆದ್ರೆ 24 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ (FD ಗಳು) TDಗಳು (ಸಮಯ ಠೇವಣಿಗಳು) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ TD ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ FD ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 27, 2025, 03:19 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ 5 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Trending Photos

ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
camera icon5
Vastu Tips
ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
camera icon7
pension
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
camera icon6
Post Office RD
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 FD ತೆರೆದ್ರೆ 24 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Post Office Schemes: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ.1.00ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, 24 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ನೌಕಕರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು

1-5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು (FDs) TDs (ಸಮಯ ಠೇವಣಿಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ TD ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳಂತೆ, TDಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷಗಳು, 3 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ TD ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ 1 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ 6.9 ಪ್ರತಿಶತ, 2 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ 7.0 ಪ್ರತಿಶತ, 3 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ 7.1 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ TDಗಳಿಗೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ TD ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ₹1,000 ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್..!‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ, ದರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಇದೇ ನೋಡಿ..!

₹1,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ TD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 24 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಗಳ TDಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ಒಟ್ಟು 1,14,888 ರೂ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ 1,00,000 ರೂ. ಮತ್ತು 14,888 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ TD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಳಿತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Post office FDpost office 2 year fdpost office 2 year fd interest ratepost office 2 year fd calculatorPost office FD interest rate

Trending News