ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಈ 5 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬರಲ್ಲ..!

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 15, 2025, 10:32 AM IST
  • ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲವೇ ವಿಮೆ
  • ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅವಧಿ ವಿಮೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಈ 5 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬರಲ್ಲ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಭಾರತವು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 ರಂದು ತನ್ನ 79 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ.ಈ ದಿನವು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವು ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸಹ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 50-30-20 ನಿಯಮ

ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 50-30-20 ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ (ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಪಡಿತರ, ವಿದ್ಯುತ್-ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ) ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, 30% ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ (ಮನರಂಜನೆ, ಶಾಪಿಂಗ್, ಹೊರಗೆ ಊಟ ಇತ್ಯಾದಿ) ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು 20% ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು SIP, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರಮೇಣ, ಈ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳವಾಗುತ್ತದೆ.

ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ

ಜೀವನವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ

ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಆಟೋ-ಡೆಬಿಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಮೆಯು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲವೇ ವಿಮೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅವಧಿ ವಿಮೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಕಾರು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ವಿಮೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, NPS, PPF ನಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

