ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ₹50,000 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು

ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. 50,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 26, 2025, 08:36 PM IST
  • ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ SUV ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • GST ಕಡಿತದ ನಂತರ ಈ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
  • ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು

Hyundai Creta SUV

: ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ SUV ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. GST ಕಡಿತದ ನಂತರ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 10,72,589 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ 1,25,335 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ವಿಮೆಗಾಗಿ 54,995 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ನೀವು 11,525 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 12,64,444 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಲಾಭ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು?

ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು 10,64,444 ರೂ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 60 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲವು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಕಂತು 22,616 ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 20 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಲಾಭ: ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಹೊಂದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ 50,000 ರಿಂದ 60,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 22,616 ರೂ.ಗಳನ್ನು EMI ಆಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರೆಟಾ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರು ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10.25-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ, ಸನ್ ರೂಫ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಕ್ರೆಟಾ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಬ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold price drop: ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ತಜ್ಞರು

ಕ್ರೆಟಾ ಮೈಲೇಜ್

ಕ್ರೆಟಾ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇತರ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ರೆಟಾ ಮೈಲೇಜ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಿಂದ 21 ರಿಂದ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಹೈ-ರೈಡರ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

