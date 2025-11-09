English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
4 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಐಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಈಗ 540 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ!

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹4 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.4 ಬಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ಕನಸು ಕಾಣುವುದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇದೀಗ ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ತೊರೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ AI ಕಂಪನಿಯನ್ನ ₹540 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $5.4 ಬಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 9, 2025, 01:35 PM IST
Success Story

ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಧೈರ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರದ ಇಬ್ಬರು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ವರುಣ್ ವುಮ್ಮಡಿ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಮಣಿದೀಪ್ ಅದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಹಾದಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು ಅವರ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ "ಗಿಗಾ" ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌! 10,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್‌ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ?

ʼಗಿಗಾʼ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರಣಿ A ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ $61 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹540 ಕೋಟಿ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ರೆಡ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ.

4 ಕೋಟಿಯ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ಸವಾಲಿನ ಹಾದಿ ಆಯ್ಕೆ

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ವುಮ್ಮಡಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ $525,000 (ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂ.) ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಆಫರ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. Machine learningನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮ್ಮದೇ ಆದದ್ದನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ʼಗಿಗಾʼದ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಇಶಾ ಮಣಿದೀಪ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೊರೆದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ AI- ಆಧಾರಿತ ಬೆಂಬಲ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'ಗಿಗಾ' ವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವ್ಯಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌.. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದಿನಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಶಾಪ್‌! ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್‌

ವಿಶ್ವದ ದೈತ್ಯರೇ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 

ಇಂದು ʼಗಿಗಾʼವನ್ನ ಡೋರ್‌ಡ್ಯಾಶ್‌ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಿವೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ʼಗಿಗಾʼದ AI ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ವೇಗದ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 30 ಅಂಡರ್ 30 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ 

ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಈಶಾ ಇಬ್ಬರೂ 2024ರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ "30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 30 ಏಷ್ಯಾ" ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

