ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಆದೇಶ

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (DoPPW)ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
DoPPWನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯ :
ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ (DoPPW) ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. DoPPWಯ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು CCS (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ನಿಯಮ 66(1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸದ ಹೊರತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ : ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 12,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾದ ಬಂಗಾರ ! 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ
ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂಥಹ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದರೆ, DoPPW ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ, ಇಲಾಖೆಯು ಪದೇ ಪದೇ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ "ತಪ್ಪಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ"ವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಸೂಲಾತಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? :
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು DoPPW ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಸಚಿವಾಲಯವು ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳಿಂದ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ 13,000 ರೂ.ಗೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...
ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? :
ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಇಲಾಖೆಯು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ "error of overpayment" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಈ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ, ನಿಜವಾದ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು). ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.