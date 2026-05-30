PAN Card new rules: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ₹50,000 ನಗದು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ₹45 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಳೆಯ ಫಾರ್ಮ್ 60 ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ 97 ಈಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ 10-ಅಂಕಿಯ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಗಳು, ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾವತಿಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಫಾರ್ಮ್ 60 ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ 97 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.