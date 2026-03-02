English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಾರ್ಚ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!.. ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಲಿದೆ?

ಮಾರ್ಚ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!.. ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಲಿದೆ?

Important changes india update: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ.. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 2, 2026, 07:04 PM IST
  • ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಆಗಲಿದೆ ಬದಲಾವಣೆ

ಮಾರ್ಚ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!.. ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಲಿದೆ?

march: ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು, ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ  ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು, ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಡುವು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹20,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂತೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ. 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 1768.50 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬೆಲೆ 1740.50 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು 28 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ರೂ. 1,000 ರಿಂದ ರೂ. 5,000 ವರೆಗಿನ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ರಿಟರ್ನ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.. 

ಇನ್ನೂ, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲ್ಲೇ ಯುಟಿಎಸ್ ಆಪ್ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು, ಈಗ ರೈಲ್‌ಒನ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಆಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೊಸ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ತೆರಿಗೆ ಗಡುವುಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮುಂಗಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tabaahi Song: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್!.. ತಬಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

