ಮಾರ್ಚ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!.. ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಲಿದೆ?

march: ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು, ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು, ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಡುವು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂತೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ. 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 1768.50 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬೆಲೆ 1740.50 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು 28 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ರೂ. 1,000 ರಿಂದ ರೂ. 5,000 ವರೆಗಿನ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ರಿಟರ್ನ್ನ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ..
ಇನ್ನೂ, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲ್ಲೇ ಯುಟಿಎಸ್ ಆಪ್ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು, ಈಗ ರೈಲ್ಒನ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಆಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೊಸ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ತೆರಿಗೆ ಗಡುವುಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮುಂಗಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
