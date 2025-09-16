English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಲಿದೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ! ಲೋನ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಅಗ್ಗದ ಸರಕುಗಳ ನಂತರ, ಈಗಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ ಬಿಐ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 16, 2025, 11:23 AM IST
  • ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ ಬಿಐ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ
  • ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್
  • ಈ ವರ್ಷ ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಕಡಿತ

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿದೆ.  ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಆಹಾರದಿಂದ ಬಟ್ಟೆ, ವಿಮೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ಸರಕುಗಳ ನಂತರ, ಈಗ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ ಬಿಐ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಗ್ಗದ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಗ್ಗದ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವರದಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಸಾಲವು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ  ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗ್ಗವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ

ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು   : 
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI)ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.  FY26ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹಣದುಬ್ಬರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 2.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು RBI ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ತಲಾ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು (0.25 ಪ್ರತಿಶತ) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ  4 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತವೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮುಖ್ಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಶೇಕಡಾ 4.2 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಕಳೆದ 22 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಶೇಕಡಾ 3.1 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ: ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ

ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ  :  ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 2.6 ರಷ್ಟು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. 2.4 ರಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಿಂದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

