English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಡಿಎ ಬಿಡುಗಡೆ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು  ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.   ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಮನಸ್ಸಿನ   ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 25, 2025, 11:45 AM IST
  • ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ
  • ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೂಡಾ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
  • ಡಿಎ ಬಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ

Trending Photos

ಪುರುಷರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಾ.. ಏನಿಲ್ಲಾ..
camera icon8
health
ಪುರುಷರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಾ.. ಏನಿಲ್ಲಾ..
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
ACTRESS
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಡಿಎ ಬಿಡುಗಡೆ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೂಡಾ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಡಿಎ ಬಾಕಿಯ ಲಾಭ ತಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ  ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು. 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು  ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಮನಸ್ಸಿನ   ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? : 
ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಡಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಉತ್ತರ  ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ  ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, 74000 ರೂ ವರೆಗೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಸರ್ಕಾರ : 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ತರಲು 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ, ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು, ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ 18  ತಿಂಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 

ಡಿಎ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು? :
ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಡಿಎಯನ್ನು 3 ಶೇಕಡಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ...

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಶೇಕಡಾ 55 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ದರಗಳು ಜನವರಿ 1 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

DADA Arrears18 month Da Arrears7th Pay Commission8th poay commission

Trending News