ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 60 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 62 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಿಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ, ಫೋನ್ಪೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ : ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ :
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀತಿಯು ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ನಡುವಿನ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಯೋಜನೆ, ಬಜೆಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು :
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರದ ಬಳಿಕ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ನ್ನು ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : GST ಕಡಿತದ ನಂತರವೂ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗದಿದ್ದರೆ.. ಇಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ.. ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ
ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು :
ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ನಂಬಿಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಾಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.