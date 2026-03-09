English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಬಳಸದೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 9, 2026, 10:50 PM IST
  • 2014ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯ ವಿಚಾರ
  • 2016ರ ಆರ್‌.ಸಿ.ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ EPFO
  • ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ EPFOನಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಅರ್ಜಿ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) 2016ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆರ್‌.ಸಿ.ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು 2014ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗಡುವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು.

ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ 2022ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸುನೀಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2014ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBI Vs BoB Vs BoM ಪೈಕಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ EMI ಎಷ್ಟು?

2014ರ ಪೂರ್ವ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 574 ಅರ್ಜಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಏಕಪೀಠವು ಆರ್‌.ಸಿ.ಗುಪ್ತಾ ತೀರ್ಪು ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ EPFO ಸಜ್ಜು

ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ EPFO ತನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ  ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದೆ ₹10 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸಾಲ!

ಅನುಪಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ

ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, EPFO ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ-ರೇಟಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

EPFOEPS PensionHigher pensionEPFO NewsPension News

