  ಉತ್ತಮ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು: ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಿಂತ ಈ 3 ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ!

ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ನಿರಂತರತೆ ಅನುಪಾತ.೧೩ನೇ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ೬೧ನೇ ತಿಂಗಳಿನ ನಿರಂತರತೆ ಅನುಪಾತ ೮೫% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು.ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರಂತರತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪನಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 6, 2025, 10:46 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಡಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೈಮ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಗಮನ ಕೊಡಿ.

1. ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅನುಪಾತ (Claim Settlement Ratio) – ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ!

ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅನುಪಾತ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ೯೮–೯೯% ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ. ೯೦% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

2. ನಿರಂತರತೆ ಅನುಪಾತ (Persistency Ratio) – ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯ ಮಾನದಂಡ

ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ನಿರಂತರತೆ ಅನುಪಾತ.೧೩ನೇ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ೬೧ನೇ ತಿಂಗಳಿನ ನಿರಂತರತೆ ಅನುಪಾತ ೮೫% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು.ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರಂತರತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪನಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ..!

3. ಸಾಲ ಪರಿಹಾರ ಅನುಪಾತ (Solvency Ratio) – ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ

IRDAI ನಿಯಮದಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ೧.೫೦ (೧೫೦%) ಸಾಲ ಪರಿಹಾರ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ೨.೦೦ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ. ಈ ಅನುಪಾತವು ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲಹೆಗಳು:

ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ (IRDAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ).

ಕೇವಲ ಏಜೆಂಟ್‌ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.

ಪಾಲಿಸಿ ಷರತ್ತುಗಳು, ಬಹಿಷ್ಕಾರಗಳು (exclusions), ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹6700000 ಮೌಲ್ಯದ ಶೌಚಾಲಯ, ₹76000 ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ರಷ್, ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪುಟಿನ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ!

ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ದುರ್ಬಲವಿರುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.”ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಜೀವ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ!

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ IRDAI ನೋಂದಾಯಿತ ಏಜೆಂಟ್‌ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

