ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ವೇತನ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ! ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರು! ಏನಿದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್?‌

update on Pay Revision Commission: ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಆಯೋಗ, ಐಆರ್, ಡಿಎ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಐಆರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಸಚಿವ ಪಯ್ಯವುಲ ಕೇಶವ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಪಿಆರ್ಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಯ್ಯವುಲ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಪಿಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಐಆರ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಶಾಸಕರಾದ ತತಿಪರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಕೇಪತಿ ಅಮರನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರು ನೌಕರರ ಪಿಆರ್ಸಿ, ಐಆರ್, ಡಿಎ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪಿಆರ್ಸಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಯ್ಯಾವುಲ ಕೇಶವ್ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ನೌಕರರ ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಪಿಆರ್ಸಿ ವಿಷಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೇಶವ್ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರೀಡಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್... ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಈ ತಂಡವನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ!! ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?
ನೀಡಲಾಗುವ ಐಆರ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಚಿವ ಪಯ್ಯಾವುಲ ಕೇಶವ್ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಎ ಬಾಕಿ 12,119 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.