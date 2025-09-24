English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ವೇತನ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ! ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರು! ಏನಿದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್?‌

ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಆಯೋಗ, ಐಆರ್, ಡಿಎ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಐಆರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 24, 2025, 08:51 PM IST
    • ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ
    • ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ
    • ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಐಆರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ

update on Pay Revision Commission: ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಆಯೋಗ, ಐಆರ್, ಡಿಎ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಐಆರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಸಚಿವ ಪಯ್ಯವುಲ ಕೇಶವ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಪಿಆರ್‌ಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಯ್ಯವುಲ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಪಿಆರ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಐಆರ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿಪಿ ಶಾಸಕರಾದ ತತಿಪರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಕೇಪತಿ ಅಮರನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರು ನೌಕರರ ಪಿಆರ್‌ಸಿ, ಐಆರ್, ಡಿಎ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪಿಆರ್‌ಸಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು  ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಯ್ಯಾವುಲ ಕೇಶವ್ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ನೌಕರರ ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಪಿಆರ್‌ಸಿ ವಿಷಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೇಶವ್ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ನೀಡಲಾಗುವ ಐಆರ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಚಿವ ಪಯ್ಯಾವುಲ ಕೇಶವ್ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಎ ಬಾಕಿ 12,119 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

