ನಮ್ಮ ದೇಶದ 5 ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿನ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ..

Indian Rupee exchange rate high: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕನಸಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ದೇಶಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸದೆ ಅದ್ಭುತ ರಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ 10 ಅದ್ಭುತ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ
ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ನಗದು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ 193 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 55,000ರೂ.. ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ತಜ್ಞರು! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ..
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 299 ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಡಾಂಗ್ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಸುಂದರವಾದ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ 3.46 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ನೇಪಾಳ
ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಭವ್ಯವಾದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೇಪಾಳದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 1.60 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನಗದು ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ 46.85 ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ರಿಯಲ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಮಂಗೋಲಿಯಾ
ಈ ದೇಶವು ಪ್ರಶಾಂತ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರುಭೂಮಿಗಳಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ 40.65 ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಟಗ್ರಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಮ.
ಪರಾಗ್ವೆ
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪರಾಗ್ವೆ ಸೂಕ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆಹಾರವೂ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ 93 ಪರಾಗ್ವೆಯ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್
ನೀವು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಿರಿ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅದ್ಭುತಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ 151 ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೋಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಲಾವೋಸ್
ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಲಾವೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ. ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆಯೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ 252 ಲಾವೊ ಕಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 55,000ರೂ.. ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ತಜ್ಞರು! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ..
ಹಂಗೇರಿ
ಇದರ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 4.29 ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಫೋರಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಡಾಲರ್ ನೋಡುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ರಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.