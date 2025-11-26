English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 :ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ! ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜಾರಿ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 :ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ! ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜಾರಿ

ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 26, 2025, 11:43 AM IST
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ
  • ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಬದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ

Trending Photos

ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಕಾರಕನಿಂದ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲ
camera icon6
Shukra Gochar
ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಕಾರಕನಿಂದ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲ
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon11
guru chandra yuti 2025 effects
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
camera icon5
Trigrahi Yoga
ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!! ‌
camera icon5
Trigrahi Yoga 2026
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!! ‌
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 :ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ! ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜಾರಿ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಬದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

431 ರಿಂದ 438 ರವರೆಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳು ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ: 
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 431 ರಿಂದ 438 ರವರೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 237 ರಿಂದ 245 ರವರೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಭಾಗಗಳು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ? ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಏಕಾಏಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ ಈ 6 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು! ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ!?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 433, ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 431 ರ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯು ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಎಸ್, ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ.

ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಒದಗಿಸುವುದು : 
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2025, ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 437(1) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ . ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.5 ರಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಗಮನಿಸಿ ! ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೆನ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

income taxIncome Tax refundIncome Tax Refund Rulesincome Tax Act 2025

Trending News