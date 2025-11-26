ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಬದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
431 ರಿಂದ 438 ರವರೆಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳು ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 431 ರಿಂದ 438 ರವರೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 237 ರಿಂದ 245 ರವರೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಭಾಗಗಳು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ? ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 433, ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 431 ರ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯು ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಎಸ್, ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಒದಗಿಸುವುದು :
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2025, ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 437(1) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ . ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.5 ರಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ.
