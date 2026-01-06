ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

income tax act: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ–2025 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ತೆರಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ–1961 ರಲ್ಲಿದ್ದ ಜಟಿಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 819 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು 536 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 47 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು 23 ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ “ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ” ಮತ್ತು “ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ” ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೇವಲ “ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ” ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಿಡಿಎಸ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಬದಲು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟಿಡಿಎಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್—393 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖರಹಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪೂರ್ವಭರ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್, AIS, TIS ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.