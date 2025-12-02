ಡಿ.15 ರ ಮೊದಲು Income Tax ಸಂಬಂಧಿತ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಭಾರೀ ದಂಡ

Income Tax Alert: ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು, ಬಡ್ಡಿ, ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯದಂತಹ ಸಂಬಳದ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಈ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯು ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ದಂಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಯಾವಾಗ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಬಳೇತರ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ₹10,000 ಮೀರಿದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ನಾಲ್ಕು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ?
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹವರು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆದಾಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಹ ಆದಾಯಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಕಂತು ಪಾವತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕಗಳು:
· ಮೊದಲ ಕಂತು: ಜೂನ್ 15 ರೊಳಗೆ, ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ 15%.
· ಎರಡನೇ ಕಂತು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ, ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ 45%.
· ಮೂರನೇ ಕಂತು: ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ, ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ 75%.
· ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತು: ಮಾರ್ಚ್ 15 ರೊಳಗೆ, ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ 100%.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವೇ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ?
60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರೂ ಸಹ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಭಾರೀ ದಂಡ:
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಪ್ಪಿದ ಕಂತಿನ ಮೇಲೆ 3% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1 ಲಕ್ಷ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜೂನ್ 15 ರೊಳಗೆ ₹15,000 ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1% ದರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಡದ ₹15,000 ಮೇಲೆ ನೀವು ₹450 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ತಪ್ಪಿದ ಕಂತಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಹ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.