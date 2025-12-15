English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

Income Tax Department warning to taxpayers: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು (Income Tax Department) ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಈ-ಫೈಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹಾಗು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

Dec 15, 2025
  • ತೆರಿಗೆದಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
  • ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

Income Tax Department warning to taxpayers: ತಾವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ (Income Tax Department) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಈ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ OTP ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹಣ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಂಚನೆಯ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು, ಅನಾಮಿಕ SMS ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಏನು?
* ಐಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. 
* ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. 
* ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. 
* ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
* ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ SMS ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
* ತೆರಿಗೆದಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. 

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ: 
ವಂಚಕರು ಈಗ ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು, ನಕಲಿ SMS ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು OTP ಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ನೀವು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೆಂಡತಿಗಿಲ್ಲ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು.. ಈ ಕುರಿತ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ!

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಯಾವುದು?
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://www.incometax.gov.in ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಲುವ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇಮೇಲ್, SMS ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ OTP, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 

ಯಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು?
ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳುಹಿಸುವವರ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು webmanager@incometax.gov.inಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ incident@cert-in.org.inಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು 1800 103 0025 ಅಥವಾ 080 46122000 ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- FD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಿಸಿದ ಎಸ್‌ಬಿಐ.. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರ ಜಾರಿ

ಆತ್ಮೀಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ 
ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
 

