ಕೈಸಾಲ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನ್‌, ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ 100% ದಂಡ!

New Rules For Cash Transaction News: ಹಲವು ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಸಾಲ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಬಹುತೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಸಾಲವೇ ಪ್ರಮುಖ. ಈಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ದಿನನಿತ್ಯದ ಹಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಜಾಮೀನು ಮತ್ತಿತರ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಸಾಲವೂ ಸೇರಿದೆ.
ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೇ…
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಠಿಣವಾದ ಹೊಸ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಮೀರಿದರೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 100 ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು?
ನಗದು ವ್ಯಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಿತಿ ಹೇರಿರುವುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ನಗದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ನಗದನ್ನು ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 100 ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಏನು ನಿಯಮವಿದೆ?
ಜಾಮೀನು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂಗಡಹಣ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಂತುಹೋದರೂ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹುಷಾರ್!
ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದರೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಅವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನೀಡಿದರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೈಸಾಲ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಹೇಗೆ?
ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ. ಇದರಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕೊಡುವ ಕೈಸಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ 20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ 100% ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲು ಏನು ನಿಯಮ ಇದೆ?
ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ? ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಡುವ ಅಥವಾ ಪಡೆಯುವ ಹಣದ (Security Deposit) ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 20,000 ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. ಮೀರಿದರೆ 100% ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.