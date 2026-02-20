ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್‌ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌.. ಹುಷಾರ್!

Income Tax Notice Alert: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದೆಡೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮಂಟ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡುವ ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ವಹಿವಾಟು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ವಹಿವಾಟು ನಿಯಮಗಳು:
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆದಾರರು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 269ST ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆದಾರರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಫಾರ್ಮ್ 60/61 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್:
ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31) ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1962 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 114B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್.. ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ! ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಂ
ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು, ನಿಧಿಯ ಮೂಲದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಖಚಿತ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.