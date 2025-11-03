English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ! ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್‌!

income tax rule: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ನಿಯಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 3, 2025, 11:41 AM IST
  • ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದಾಖಲೆ ಇರಲಿ
  • ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ

income tax rule: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾ? — ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ! ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಬ್ಬ ತೆರಿಗೆದಾರನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ₹8.68 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ನಂತರ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 44AD ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ITAT) ಬಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದರು. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಈ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.

ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ತೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀವು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ 2,000 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು....!

ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇಟ್ಟರೆ —
ಅದು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಹಣದ ಮೂಲದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಇರಬೇಕು.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಮೂಲದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪೇಸ್ಲಿಪ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಡೀಡ್ ಪುರಾವೆಗಳು ಇರಲಿ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! EPFO ದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ..!

ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದಾಖಲೆ ಇರಲಿ.

ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನಗದು ಚಲಾವಣೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

