ಗೂಡಂಗಡಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. 141 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಂತು ನೋಟಿಸ್..!

IT Notice street vendor : ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. 141 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಲಂದ್ಶಹರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ ಮೂಲದ ಸುಧೀರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 141 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಆರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 141 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದಾಗ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರೊಂದಿಗೂ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಗಾರ ಈಗ ಬಲು ಭಾರ : 22, 390 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಮಾರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಆ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜುಲೈ 10 ರಂದು, ಸುಧೀರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ತಾನು 1,41,38,47,126 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿಯ ಆರು ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಿಯೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು. ನನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಕೇವಲ 10-12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನರು!!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.