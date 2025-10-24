English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ʻ Income Tax Noticeʼ !

ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ʻ Income Tax Noticeʼ !

Tax on wife home expenses: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವವರಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ʻಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ʼ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 24, 2025, 09:02 PM IST
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು
  • ಮನೆ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್

Trending Photos

ತಂದೆಯ ನಿಧನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ! ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon6
hbd prabhas
ತಂದೆಯ ನಿಧನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ! ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
camera icon7
Nirosha Salary
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
&quot;ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ&quot; ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Deepika Padukone viral video
"ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon6
Gajakesari Yoga
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ʻ Income Tax Noticeʼ !

Tax on wife home expenses: ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೆಂಡತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವವರಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು Income Tax Notice ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವಳು ಎಸ್‌ಐಪಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಪತಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಪತಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆದಾಯದ ಕಾರಣ, ಪತ್ನಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ನಿಯ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ನಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆ ಆದಾಯವನ್ನು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಆಧಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಈ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಫುಲ್‌ ಚೇಂಜ್‌! ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಿಳಾಸದವರೆಗೆ..

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

income taxincome tax rulesITRIncome Tax return

Trending News