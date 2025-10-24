ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ʻ Income Tax Noticeʼ !

Tax on wife home expenses: ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹೆಂಡತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವವರಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು Income Tax Notice ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವಳು ಎಸ್ಐಪಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಪತಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಪತಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆದಾಯದ ಕಾರಣ, ಪತ್ನಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ನಿಯ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ನಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆ ಆದಾಯವನ್ನು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
