/ITR ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ? ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ITR ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜುಲೈ 31, 2026ರೊಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ದಂಡ, ಬಡ್ಡಿ, ರಿಫಂಡ್ ವಿಳಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ITR ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಡವಾದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಜುಲೈ 31 ಬಳಿಕ ITR ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಜುಲೈ 31ರ ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು Belated ITR ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2026ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ತಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು?
* ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ₹5,000 ದಂಡ
* ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ₹1,000 ದಂಡ
* ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು
ಜುಲೈ 31ರ ನಂತರವೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1% ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ತಡವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ತಿಂಗಳ ತಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಷ್ಟವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ
ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಲವು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜುಲೈ 31ರೊಳಗೆ ITR ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. (ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದಾದ ಕೆಲವು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ.)
ರಿಫಂಡ್ ಕೂಡ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ
ITR ಸಲ್ಲಿಕೆ ತಡವಾದಷ್ಟೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಪಡೆಯುವುದೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ITR ಸಲ್ಲಿಸದೇ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಅನಗತ್ಯ ದಂಡ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜುಲೈ 31ರೊಳಗೆ ITR ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.