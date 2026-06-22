Income Tax Return : ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಈಗ ಕೇವಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಔಪಚಾರಿಕತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆದಾರರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತರಬಹುದು.
ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು, ಆದಾಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ (Tax Refund) ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿಯ ಮೇಲೆಯೇ 200 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಳದ ಆದಾಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿವೆ. ತಪ್ಪು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ದೋಷಪೂರಿತ (Defective Return) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡಬೇಡಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಲವರು ಐಟಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಲ್ಲದು. ನೀವು ಘೋಷಿಸಿದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹೆಸರು, ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ IFSC ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗದೆ ಉಳಿಯಬಹುದು.
AIS ಮತ್ತು Form 26AS ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಐಟಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು Annual Information Statement (AIS) ಮತ್ತು Form 26AS ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು.
ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಆತುರ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು
ಬಹುತೇಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಹತ್ತಿರವೇ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತಪ್ಪು ಕ್ಲೇಮ್ಗಳು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ತೆರಿಗೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
* ಸರಿಯಾದ ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
* ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ.
* AIS ಮತ್ತು Form 26AS ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ.
* ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿ.
* ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
* ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ನೋಟಿಸ್, ದಂಡ ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.