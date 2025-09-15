ITR Filing : ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ!

ITR Filing Rules: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2024-25ಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ITR ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು 1000 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಇರುವವರು 5000 ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1981 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 234 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಡವಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ITR ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 276 ಸಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ತಡವಾಗಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಂಡಗಳು, ಬಡ್ಡಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
