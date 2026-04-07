ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?

Income Tax rules: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮೂಲದ ಪುರಾವೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸದ ನಗದು ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 78 ರಷ್ಟು ದಂಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Apr 7, 2026, 07:09 AM IST
  • ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ನಗದು ಮೂಲದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ.? ಈ ಹರೆಯ ಮೀರಿದರೆ ಅಪಾಯ
camera icon5
Pregnancy age
ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ.? ಈ ಹರೆಯ ಮೀರಿದರೆ ಅಪಾಯ
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ
camera icon7
sleep
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ರನ್ ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ 43 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!
camera icon6
RCB vs CSK 2026
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ರನ್ ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ 43 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!
ಶನಿಯ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸ್ಥಿತಿ.. ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಖಚಿತ..!
camera icon7
Lord Shani
ಶನಿಯ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸ್ಥಿತಿ.. ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಖಚಿತ..!
ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ನಗದು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಗದು ಮೂಲದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಗದು ಸಂಬಳ, ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಬಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್) ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಗದು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. 

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 115BBE ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಮೂಲ ತೆರಿಗೆ, ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 78 ರಷ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 84 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು.

ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಮುಂಗಡವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದರೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಪಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಲಿಖಿತ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

