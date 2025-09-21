English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ರೂ.333 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ 17 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು

Post Offices RD scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 6.7% ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹100 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 21, 2025, 09:42 PM IST
    • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸ್ಕೀಮ್
    • ಆರ್‌ಡಿ ಮೂಲಕ 17 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ
    • ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ಸುರಕ್ಷಿತ

Trending Photos

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
ITR
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
camera icon7
Shani Gochara effect
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
camera icon5
Agriculture loan
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
camera icon7
Neem
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ರೂ.333 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ 17 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು

Post Offices RD scheme: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ₹100 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದಸರಾ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ

ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು Post Office Recurring Deposit ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ RD ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ₹17 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 6.7% ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹100 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ₹1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ₹333 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹10,000. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹6 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 6.7% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ₹1.13 ಮಿಲಿಯನ್. ನೀವು ಅದನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ 5,08,546 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಎಫೆಕ್ಟ್‌: ನಾಳೆಯಿಂದ ಟಿವಿ, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌, ಮೊಬೈಲ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

 

 

 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Post Offices RD schemePost Offices schemeRD Scheme

Trending News