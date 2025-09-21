Post Offices RD scheme: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ₹100 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು Post Office Recurring Deposit ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ RD ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ₹17 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 6.7% ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹100 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ₹1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ₹333 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹10,000. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹6 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 6.7% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ₹1.13 ಮಿಲಿಯನ್. ನೀವು ಅದನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ 5,08,546 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.