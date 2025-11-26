ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 4,870 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾದ ಬಂಗಾರ : ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 1,18,882 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ
97,338 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 885 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,26,004 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,29,784 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,62,591 ರೂ. ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ 1,30,874 ರಿಂದ ಈಗ ಚಿನ್ನ 4,870 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ 1,78,100 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 20,244 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
23 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 881 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 125,499 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 811 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 115,420 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 664 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 94,503 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ 517 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 73,712 ರೂ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ
ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 50,264 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 71,839 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಸೂಚನೆ : IBJA ಹೊರಡಿಸಿದ ದರಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಲೆಗಳು GST ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಘವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೀಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಘದ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.