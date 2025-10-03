ಇನ್ಮುಂದೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ! ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಕುರಿತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

India Boosts Fuel Exports: ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಭಾರತದ ಅವಕಾಶ
ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಾಸ್ಕೋ ಸಮೀಪದ ಅನೇಕ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ರಫ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. 2024 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ರಫ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ (bpd) ಕುಸಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಟರ್ಕಿ, ಯುಎಇ, ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ
ಭಾರತದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಫ್ತನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ರಫ್ತು : ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 40,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಇದ್ದ ಪೂರೈಕೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 97,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಏರಿತು.
ಟರ್ಕಿಗೆ ರಫ್ತು : 20,000 bpd ಇತ್ತು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು 56,000 bpd ಗೆ ಏರಿತು.
ಯುಎಇಗೆ ರಫ್ತು : 140,000 bpd ನಿಂದ 201,000 bpd ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೋಗೊ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಇಂಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಇಂಧನದ ಪ್ರಮಾಣವು 14% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ 1.59 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತಲುಪಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ
ರಷ್ಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ ಬಳಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಶಟ್ ಡೌನ್: ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ಬಂಗಾರ
ಚಳಿಗಾಲದ ಸವಾಲು
ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವ (ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಾಭಗಳಿವೆ)
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ – ಇಂಧನ ರಫ್ತುಗಳಿಂದ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ – ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.